arc'teryx アークテリクス フリース サンウエスト カナダ 旧タグ レア ...

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カナダ発の大人気アウトドアブランド『ARC'TERYX(アークテリクス)』のzipブルゾンになります。三角タグの付くサンウエスト期のプロダクト。嬉しいカナダメイド♪珍しいボルドーカラーが特徴。ヨーク切り替えのgoodディテール。肩口はシャリ感のある素材。ボディはボルドー×ブラックのミックスフリース。胸元、バックネックにはリフレクター風プリントロゴが入ります。ハンドウォームポケットはファスナー仕様で機能面もバッチリです。内ポケット1つ付きます。裾にはドローコード装備。裾のシームテープに剥離、右袖口に若干のフリース溶け、年代相応の着用感(毛玉も)ありますが、まだまだ着用お楽しみいただけます。希少なヴィンテージアークテリクス。レアカラーにレアサイズ(XL)！サイズ合う方はとにかくオススメです！カラー···レッド柄・デザイン···その他ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし襟···スタンドカラー季節感···春、秋、冬@サイズ XLサイズ@実寸着丈 前64cm後72cm身幅 65cm肩幅 55cm袖丈 65cm@カラーボルドー系@生産国カナダ@素材ポリエステル100%この他にも、US、デザイナーズ中心に出品しておりますので、是非ご覧くださいませ。↓#silverfox＊画像ですが、角度や光の加減により、実際の色と異なる場合がございます。＊USED商品になります。ご理解頂けない方のご購入はお控えくださいませ。