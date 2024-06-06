●【最終値下】美品 bizarre ビザール カテドラル ペンダント 50cm

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材質···シルバー925装飾…オニキスサイズ…約50cmシルバーアクセサリーブランド、ビザールのネックレスです。リバーシブルタイプでオニキスの石がセットされた面と、クロスレリーフの面、両面になっています。チェーンの長さは50cmで状態としては、いぶしの入れ直し、磨き直しをしていますので新品のような輝きがあります。付属品などございませんので、本物の証明ができませんが間違いなく本物です。画像にてご判断くださいませ。こちらの商品は即購入可、お値下げ不可となります。#yoshiアクセ