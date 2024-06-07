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UNITED BEES 二つ折レザー財布　日本製　イタリア革
商品番号 Y51408839394
商品名

UNITED BEES 二つ折レザー財布　日本製　イタリア革
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丸善の品物ブランド　UNITEDBEES日本製イタリア革使用時間と共に独特の柔らかさ、ぬくもり、耐久性を維持し、革本来の特性を不変に保つ色　カーキ撮影環境によっては本来の色を100%反映出来ないこともあります。定価　約10000円即購入可能です。
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