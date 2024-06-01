スマイソン SMYTHSON カードケース 名刺入れ PANAMA FOLDED

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頂き物ですが新品未使用品です(^^♪専用ケースに少し汚れがございます。（7枚目の写真参照）こちらは、英国王室御用達の老舗ブランドSMYTHSONのPANAMAカードケースになります。洗練された美しいディテール、最高級のクロスグレインレザーを贅沢に使用したカードケースです。創業から約150年もの長い歴史と空気を纏った質実剛健なつくり、耐久性の高い上品な素材で末永くご愛用いただけるカードホルダーです。メンズやレディース関係なくご使用いただけるモデルです。名刺入れや定期入れ、小さい財布としてもお使いいただけます。サイズ：W10.5xH7cm【商品詳細】▪️商品名【新品未使用】スマイソンSMYTHSON カードケース名刺入れPANAMAFOLDED 1200937 保存袋あり、箱ありカラー···ブラック#プレゼント#オシャレ#ブランド