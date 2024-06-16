坩堝　SIGNET RING

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商品詳細
27000円ぐらいで購入しました。スカーフェイスのアルパチーノ、最近ではキングスマンのコリンファースなどが愛用するシグネットリングを坩堝のKAMONロゴで再現。SILVER92518KGOLDのリングです。シグネットリングは自らの地位を証明する貴族の証。左手の小指につけるものでしたが坩堝では中指や人差し指もありです。重厚感があり坩堝を愛する人にはぜひ身に着けて頂きたいです。*太いリングですので指を折り曲げた際のことを考えると、通常サイズより1サイズ大き目をお勧め致します。MADEINJAPAN■商品名：KAMONSIGNETRING MadebyIN-PUT-OUT-GOLD-■素材：SILVER92518KGOLDリングサイズ 19号＊17号をいつもはめている指につけていましたが落ちてくることはありませんでしたdimeyardsalepolarskatepolarbigboy93denimtheoriesbronze56kstarteamhomiesnetworkダイムヤードセールポーラースケートビックボーイ
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KAMON SIGNET RING Made by IN-PUT-OUT -GOLD- | FLOWP ONLINE STORE
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