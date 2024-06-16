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坩堝　SIGNET RING
商品番号 O89354991131
商品名

坩堝　SIGNET RING
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 7,709 円
在庫状況 あり

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商品詳細

27000円ぐらいで購入しました。スカーフェイスのアルパチーノ、最近ではキングスマンのコリンファースなどが愛用するシグネットリングを坩堝のKAMONロゴで再現。SILVER92518KGOLDのリングです。シグネットリングは自らの地位を証明する貴族の証。左手の小指につけるものでしたが坩堝では中指や人差し指もありです。重厚感があり坩堝を愛する人にはぜひ身に着けて頂きたいです。*太いリングですので指を折り曲げた際のことを考えると、通常サイズより1サイズ大き目をお勧め致します。MADEINJAPAN■商品名：KAMONSIGNETRING　MadebyIN-PUT-OUT-GOLD-■素材：SILVER92518KGOLDリングサイズ　19号＊17号をいつもはめている指につけていましたが落ちてくることはありませんでしたdimeyardsalepolarskatepolarbigboy93denimtheoriesbronze56kstarteamhomiesnetworkダイムヤードセールポーラースケートビックボーイ
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