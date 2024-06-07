ブリティッシュグリーン　長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布しばらく使用していたので、使用感はそれなりにあるかと思いますが、大きなダメージはありません。透明ポケットに若干の色移りがあります。気になる方はご遠慮ください。●素材：牛革●付属品：専用の箱をお付けします。●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。梱包等はなるべくきれいにして発送する予定です。
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