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【箱付き美品✨】ポールスミス　長財布　ラウンドファスナー　マルチストライプ　紺
商品番号 U38891271698
商品名

【箱付き美品✨】ポールスミス　長財布　ラウンドファスナー　マルチストライプ　紺
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムポールスミス　PaulSmith長財布ウォレットレザーラウンドファスナーマルチストライプネイビー紺ロゴ○サイズタテ10cmヨコ20cmマチ2.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなし○カラーネイビー紺○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。☆大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。
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