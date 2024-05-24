AAAアメジストカット4mm＆テラヘルツネックレス55cm

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商品詳細
⭐️ハンドメイドです⭐️⭐️健康ネックレス⭐️☆高純度テラヘルツラウンドカット4mm＆AAAアメジストラウンドカット4mmネックレス55cmです。とても良いアメジストです。天然形状ご理解お願いします。専用ステンレスワイヤーで作成し、金具もステンレスです。＊試験結果報告書は参考までに、お渡しはしてないです。#ステンレスyossy●価格オーダー注文お受けします♡・36cm4200円・38cm4400円・40cm4600円・42cm4800円・45cm5100円・50cm5600円・55cm6100円・60cm6600円・65cm7100円・70cm7600円・75cm8100円＊後はご相談させていただきます。＊55cmの方はこのまま購入お願いします。●金具変更させていただきます。・ステンレスアジャスター交換無料・ステンレスゴールド＋200円●まとめ値引きさせていただきます。2点購入100円引き3点購入200円引き4点購入300円引き●ご質問があれば、メッセージください。●発送メルカリ便での発送です。#テラヘルツネックレス#ステンレスyossy#アメジストネックレス#健康ネックレス材質···ステンレスカラー···パープル装飾···その他ストーン
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