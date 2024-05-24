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商品詳細
【商品の説明】■ブランド:JustinDavis（正規品）■商品名:GATSBYRING■品番：SRJ170■サイズ：15号■定価：57200円■素材：silver925、ブラックジルコニア■付属品：なし値下げ交渉はコメント欄でのみ可◎その際に希望金額も必ずご提示ください。芸能人御用達シルバーブランド【ジャスティンデイビス】人気のギャツビーリングです。黒いジルコニアが散りばめられていて高級感のあるリングです。とてもキラキラして美しいですよ！現在公式サイトで見つからないので廃盤希少品かと思われます。間違いなく本物です。石の欠損などもなく比較的美品ですが、シルバー特有の細かな傷は多少あります。あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入ください。こちら気に入ってるのですが、サイズ感が微妙に合わないので出品致します。+1000円でジャスティンのリングケースお付けできますので、ご希望の方は購入前に一言コメント下さい。男女兼用ユニセックスメンズ、レディースロイヤルオーダーブラッディマリーディールデザインアルテミスクラシッククレイジーピッグロードキャメロット等がお好きな方にもオススメです！
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JUSTIN DAVIS/ジャスティン デイビス [リング] GATSBY Ring
JUSTIN DAVIS / GATSBY RING 15号 - リング
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