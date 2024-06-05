ファイテン　　エクストリームパフォーマンスギア　RAKUWAネックワイヤー EX

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ファイテンの最高技術を結集したメタックスエクストリームシリーズになります！！定価8,800円（税込）。カラー…ブラック/レッド長さ…50cm留め具にアルミ採用。簡単ワンタッチ着脱。軽くて錆びにくいワイヤー素材。メタックス採用。こちら、ケースがこちらのミスで潰れてしまっております。写真をご確認の上ご検討よろしくお願い致します。中見は新品、未使用になります。ご検討よろしくお願い致します。