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ファイテン　　エクストリームパフォーマンスギア　RAKUWAネックワイヤー EX
商品番号 C54322131084
商品名

ファイテン　　エクストリームパフォーマンスギア　RAKUWAネックワイヤー EX
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイテンの最高技術を結集したメタックスエクストリームシリーズになります！！定価8,800円（税込）。カラー…ブラック/レッド長さ…50cm留め具にアルミ採用。簡単ワンタッチ着脱。軽くて錆びにくいワイヤー素材。メタックス採用。こちら、ケースがこちらのミスで潰れてしまっております。写真をご確認の上ご検討よろしくお願い致します。中見は新品、未使用になります。ご検討よろしくお願い致します。
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