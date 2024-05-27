クロムハーツ Chrome Hearts フローラルクロスリング

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クロムハーツChromeHeartsフローラルクロスリングwithサファィアFloralCrossRingWithSapphire■商品状態相当使い込んでます。10年以上前に購入しておりましたが、子供も生まれ指輪を嵌める事も少なくなり手放す事にしました。傷や歪みもありますので、定価の半値以下で売らせて頂きます。ただ、モノはしっかりしてるので専門業者での修復研磨、洗浄すればかなり良くなると思います。返品などは基本お断りさせて頂きます。当該指輪については、現在同一品の流通が非常に少ないため希少価値は高いのかと思います。(類似品は見かけますが)正規品でございますが、付属品はございません。エビデンスは無いのでその点ご理解頂ける方でお願いします。指値有りです定価:1,110,000円指値交渉については、ご相談下さい。#クロムハーツ#シルバーアクセサリー#指輪#リング材質···シルバーカラー···シルバー