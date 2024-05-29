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【新品未使用】ナイキ　ワッフル デビュー 27.5cm 黒×白
商品番号 J25688098221
商品名

【新品未使用】ナイキ　ワッフル デビュー 27.5cm 黒×白
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,854 円
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商品詳細

家族全員タバコ吸いません。ペットも飼っておりません。正規品です。箱付きです。新品未使用なので状態は非常に良好です。2023年購入品ですが使用する機会がないので出品致します。他にも夏服、冬服、アディダス、バンズ、コンバースなどのスニーカー、新品未使用品も出品してますので良かったらご覧ください。質問やコメントご遠慮なくください、仕事もってますが出来るだけ対応致します。
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