【新品未使用】ナイキ　ワッフル デビュー 27.5cm 黒×白

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家族全員タバコ吸いません。ペットも飼っておりません。正規品です。箱付きです。新品未使用なので状態は非常に良好です。2023年購入品ですが使用する機会がないので出品致します。他にも夏服、冬服、アディダス、バンズ、コンバースなどのスニーカー、新品未使用品も出品してますので良かったらご覧ください。質問やコメントご遠慮なくください、仕事もってますが出来るだけ対応致します。