ポーター　グランジ　長財布

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商品詳細
カラー···ブラウン素材···本革使用期間は２年くらいです。またまだ使用できます。通常使用に伴う小傷はありますが、大きく目立つキズはありません。箱等は無く、財布のみの販売になります。レザークリーナーで掃除してあります。
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