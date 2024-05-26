LANVIN COLLECTION ブルゾン グレー 50

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usedLANVINCOLLECTIONランバンコレクションブルゾンメンズグレー50◆商品詳細LANVINCOLLECTIONランバンコレクションブルゾンメンズカラー グレー表地ポリエステル83%シルク17%テープ部分ポリエステル100%裏地キュブラ100%ブランドサイズ50サイズLL↓着丈：90cm 肩幅:50㎝身幅：57cm 袖丈：50cm平置き計測素人採寸なため若干の誤差のある場合がございます。チェスト99㎝ウエスト88㎝身長175㎝◆関連商品ショップ内関連商品はこちら↓#タヌキじゃなくてネコなのよねんメンズファッション◆商品説明LANVINCOLLECTIONランバンコレクションのブルゾンデザイン性だけでなく機能性も高く便利な一枚ポケットも沢山付いています。◆商品状態used古着状態良好内側に名前記載検品しましたが目立つ傷や汚れは見当たりません。◆梱包方法濡れ防止、ダンボールに入れて発送予定。◆価格交渉即購入→可単品割引→不可同梱割引→可◆フォロワー様限定フォロワー割引→可フォローしていただいた方限定で割引いたします！フォロワー割引を適用の方は、フォローされてる旨をご購入前に一言コメントください。カラー···グレーフード···フードなし季節感···春、秋、冬ジップ・ボタン···ジップアップ柄・デザイン···無地