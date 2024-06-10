PS4 本体、ソフト付き

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断捨離のため出品します。普通に使えてましたので動作は確認済みです。到着後、同梱のソフトでしたらすぐにゲームができます。コントローラー、電源ケーブル、HDMIケーブル、コントローラの充電の線、ソフトは7dayztodieDAYZGONEパワプロ2018の3本をお付けします。7dayzにつきましては北米版のソフトなので全て英語ですがプレイはできます。