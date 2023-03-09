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ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 ライブメモリアルブック
商品番号 Q28815305988
商品名

ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 ライブメモリアルブック
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 4,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完全受注限定生産新品未開封です即購入可ワルキューレFINALLIVETOUR2023「ワルキューレFINALLIVETOUR2023～LastMission～」ライブメモリアルブック『マクロスΔ』戦術音楽ユニット\"ワルキューレ\"単独ラストライブのメモリアルブック東京・大阪・幕張の全6公演のライブ写真を100点以上収録！さらに、ワルキューレ全員によるライブ振り返り対談や新規撮りおろし写真など掲載。サイズ　A4変形　80ページ鈴木みのり　JUNNA安野希世乃　東山奈央　西田望見ワルキューレ　マクロス⊿
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