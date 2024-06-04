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- バック トランペットマウスピース1C（24スロート・7バックボア）
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商品詳細
近年購入したBachのトランペットマウスピース1Cです。スロート24、バックボア7のスペシャルオーダー品です（現行のシンフォニックモデルではありません）。使用に伴う変色やすり傷はあります。
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