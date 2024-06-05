ソニックウィングス2【美品・MVS日本版】

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ソニックウィングス2【中古美品・MVS日本版】■商品説明ソニックウィングス2（英題：AeroFighters2）は、ビデオシステムから1994年にリリースされた縦スクロールシューティングゲームです。SNKが開発し、日本、北米、ヨーロッパで発売。販売元：ビデオシステム、SNKジャンル：一騎当千方式のシューティングゲームプラットフォーム：MultiVideoSystem開発元：ビデオシステム、SNKモード：シングルプレイヤーコンピュータゲーム、協力モード初リリース日：1994年アーケードシステム：MultiVideoSystem■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo