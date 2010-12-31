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- 今週タイムセール★石膏像青年マルス、マルスデッサン像(2)
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商品詳細
譲り受けた物で割れ、欠けは見当たりません。古い物なので神経質な方は購入お控え下さいm(__)m他にもミロのヴィーナス石膏像、聖ジョルジョ石膏像出品中★青年マルス石膏像。
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