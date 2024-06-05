希少❗️デッドストック【マーク・ボスウィック写真集】MARK BORTHWICK ...

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250部限定!!! シリアルナンバー入りSOCIALDOCUMENTARIESAMIDTHISPISTPurpleFashionやi-DMagazineなどのファッションフォト分野で活躍してきた写真家マーク・ボスウィックが、2002年に250部限定で制作した私家版作品集のデッドストックです。広告写真、ポートレート、私的な旅の記録やエッセイを収録しています。コレクター垂涎の一冊。「社会的なドキュメンタリー。それぞれのエレメントを区別するもののアプロプリエーション。グレーゾーン。同じことを繰り返すイメージのエッセイ。これは、あるものが別のものより重要であることを希薄にするための明らかな方法である。」マーク・ボスウィック著者：MarkBorthwick出版社：ONESTARPRESS140×225mmソフトカバー242ページ250部限定●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「VOGUEUS」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など洋書を多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上達成↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。