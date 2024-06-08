SEVENTEEN エスクプス

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商品詳細
SEVENTEENセブチエスクプスS.COUPSattaccaのセットです。Carat盤はファイルとトレカのみです。CDは付きません。初期傷等付いていることがありますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。バラ売り❌即購入⭕️
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