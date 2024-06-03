Marshall AVT20 オーバーホール済

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オーバーホール済みで私的には音も良いですが、変更点が多いのでお安く販売します。自分で使用するために、楽器屋さんリサイクルチョップでは行わないレベルでお金も時間も掛けて予防保全的にメンテナンスを実施しました。末永くお使いいただけると思います。値段や外見の美しさで物の価値を判断する方は、他の商品のお買い上げをお勧め致します。新品では味わえない程よくエイジングされた電子回路やスピーカから発せられる音をお楽しみいただければ幸いです。ヘッドホン端子もあり、アパートマンションでの練習に最適です。ちょっとしたバーや教室くらいの広さでのライブにも良いです。仕様・プリアンプ真空管：ECC83×1・メインアンプ：IC・出力:20ワット・チャンネル:2つ（クリーン、オーバードライブ）・コントロール:ゲイン、ベース、ミッド、トレブル、リバーブ、ボリューム・入力:ギター、CD/DI入力・出力:ヘッドフォン出力、エフェクトループ・スピーカー:1x10インチセレッション G10L-35D・寸法:約442mmx420mmx235mm・重量:約14.5kgその他・リバーブタンクを元々と同じ型番の物へ交換済み。・スピーカーをG10-30AVTからG10L-35変更済み。・クローズドバックをオープンバックへもできる様にしている。(前オーナーからの変更)・バックパネルのフォンジャックとアンプをつなぐと、スピーカーキャビネットとして使用可能。(前オーナーからの変更)・寿命部品である電解コンデンサを全て日本メーカー製へ変更。ニチコンオーディオ用(メタリックグリーン色)ニチコンオーディオ用(ゴールド色)導電性高分子アルミ固体(シルバー、ピンク色)ルビコン低インピーダンス(ブラック色)・ガリや接触不良なし。・ジャック・ポットは念のため全て接点復活剤で清掃済み。・ねじの錆や擦れなどあり。・ダイソーのお掃除シートとブラシで清掃しています。・古い商品ですので、ご理解の上ご購入下さい。・神経質な方の購入はお控え下さい。・即購入歓迎です。専用出品は出来かねます。・これ以上の値下げは現在考えておりません。他にもギターアン…