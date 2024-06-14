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PS5】本体 PlayStation5 | アニメイト



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PS5本体（中古）です。【内容物】・PS5本体・コントローラー×1・本体スタンド×1・電源ケーブル×1・コントローラー充電器×1・HDMIケーブル×1・取扱説明書\u003e今年1月頃購入しましたが、今まで2回ほどしかプレイせずにオブジェ化していたのでお譲り致します。\u003e発送時にクリーニングしますが、多少の埃等は予めご了承ください。\u003e元々の梱包材もないので神経質な方は御遠慮ください。その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントまでお願い致します。