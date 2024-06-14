テレビマガジン特別編集　人造人間キカイダー　ビジュアル全集

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商品詳細
講談社が1987年に発売した、キカイダー研究本の決定版だと思います。豊富なビジュアルの他、インタビューや座談会が豊富に掲載されています。目立つ傷みや汚れはありませんが、あくまでも中古品であることにご理解いただける方のみご購入をお願いします。
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