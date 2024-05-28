津軽再考　柴田祥　写真集

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青森県の津軽地方は一年の大半が雪に覆われる本州最北端の地。柴田祥は津軽に生まれ、そこに暮らし続けている写真家だ。彼が撮影しているのは表層的な美を拒絶した先にある津軽。変貌していく故郷の風景と風土を記録した作品群が、写真家・柴田祥の存在を証明している。限定600部出版:道音舎は紀伊半島の和歌山県を拠点にする出版レーベルです。写真、版画、彫刻作品など、ジャンルを問わず多様なアートブックの制作を手がけます。時間をかけて作るので年間の刊行点数は多くありませんが、質の高い本作りを目指しています。美しい本が旅をして、世界を結んでいくように。↑それぞれwebより引用自宅保管しておりました。非常に美しい印刷です。紙質が上品でめくる質感が落ち着いてとても心地良いです。丁寧に扱っていたので状態は、かなり良いと思います。宜しくお願いします。値引交渉は対応しておりません。ご了承の程宜しくお願いします。#柴田祥 #モノクロ #写真集 #アート