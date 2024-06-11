閃乱カグラ　Peach beach splash サンシャインエディション

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商品詳細
閃乱カグラPBSサンシャインエディション と上記写真のマグカップ(未使用) 飛鳥の色紙(開封品) タペストリー(開封品)のセットです 目立った汚れや傷はありませんがあくまで中古品なので神経質な方のご購入はお控えくださるようお願い致します。
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