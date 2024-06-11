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閃乱カグラ　Peach beach splash サンシャインエディション
商品番号 H45325693327
商品名

閃乱カグラ　Peach beach splash サンシャインエディション
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閃乱カグラPBSサンシャインエディション　と上記写真のマグカップ(未使用)　飛鳥の色紙(開封品)　タペストリー(開封品)のセットです　目立った汚れや傷はありませんがあくまで中古品なので神経質な方のご購入はお控えくださるようお願い致します。
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