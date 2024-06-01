いちばんうしろの大魔王　DVD　BOX

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ディスクはすべて付属しており、傷もありません。ステッカーが各巻に付属しています。写真1枚目の部分がやや焼けているので、やや傷や汚れありとしています。別で売る可能性があり、入れ違いでのキャンセルをお願いするかもしれません。ご了承下さい。「いちばんうしろの大魔王第6巻」近藤隆/豊崎愛生/渡部高志定価:￥5800#近藤隆#豊崎愛生#渡部高志#CD・DVD