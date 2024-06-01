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SEDITIONARIES 写真集　セディショナリーズ　パンク　punk
商品番号 R16600088713
商品名

SEDITIONARIES 写真集　セディショナリーズ　パンク　punk
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 13,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2007年に新品購入して大事に保管していました。とても綺麗だと思います。・見開きボックス・SEXスタンプの包装紙・おそらく写真集同内容のCD-R・ハードカバー写真集当時63,000円で購入見開きボックスは保管上、多少のスレなどございますが綺麗だと思います。ページ数は記載してないので分かりかねますが、厚さ35mmの特大ボリュームで、藤原ヒロシ氏etc監修の本と同じくらいです。縦35.5cm×横25.5cmの大きさ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★検索用★パンク天国killedbydeathbacktofront70spunkレアパンクユーロパンクbloodstains初期パンクmodrevivalneomodsネオモッズパワーポップpowerpoppoppunkキラーパンクオブスキュアglamグラムjunkshopglamジャンクショップグラムbovverrock
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