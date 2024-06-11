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ポケモンカードゲーム　アートコレクション（特典カード欠品）
商品番号 P86238464766
商品名

ポケモンカードゲーム　アートコレクション（特典カード欠品）
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特典カード・帯無しです（ケース・本のみです）。2016年1刷。ケースに若干のスレ・キズ。その他は概ね綺麗な状態です。本文良好です。日本郵便レターパックプラス（追跡番号付き・対面手渡しにて配達）にてお届けします。
http://narcologia.ru/goods/freshman905556.html
http://narcologia.ru/goods/stair565200.html
http://narcologia.ru/goods/ordering361679.html
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