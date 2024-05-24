【美品】Gemini BOEING 777-300ER 政府専用機

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1年程前に某オークションサイトで購入した物になりますモデルプレーンはこれが初めての購入でした1/200の777はやはり大きく安心して飾れる場所が無い為保管していましたが何方かにお譲りしたく出品します外箱内ブリスターに傷みはありますがモデル本体は美品でアンテナ類の破損箇所も観た限り無いと思いますがあくまでも中古品である事をご理解頂ける方のみ購入をご検討して頂きます様お願いします。