新品 2個セット 斑鳩 IKARUGA PS4 switch A

斑鳩IKARUGAPS4switch【特典】リバーシブルジャケット、説明書、特製化粧箱、MetalEarth「IKARUGA」、特製ステッカー同梱 Pikii プレステスイッチ斑鳩 PlayStation4版とswitch版の2個セット販売です(バラ売り不可)2023年6月購入品どちらも 新品 未開封（シュリンク付き）送料無料※コレクターズアイテムですのでプチプチ梱包などで気を付けて送ります※購入後の追加のご要望はお受け出来ません希望がある場合には必ず購入前に可能かどうかご質問お願い致します※商品は未開封品ですので万が一の初期不良などあった場合にご自身で対応できる方のみご検討下さい※それでは不安な場合はこちらで開封し全て確認してから発送する事も可能ですのでご相談下さい※商品は新品未使用ですが素人保管の為輸送時に箱や商品に傷やスレなど痛みがある場合がございますご了承頂ける方のみご検討下さい



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斑鳩 IKARUGA -PS4 【特典】リバーシブルジャケット、説明書 、特製化粧箱、Metal Earth 「IKARUGA」、特製ステッカー 同梱



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