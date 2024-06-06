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新品 2個セット 斑鳩 IKARUGA PS4 switch A
商品番号 Q86691497378
商品名

新品 2個セット 斑鳩 IKARUGA PS4 switch A
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

斑鳩IKARUGAPS4switch【特典】リバーシブルジャケット、説明書、特製化粧箱、MetalEarth「IKARUGA」、特製ステッカー同梱　Pikii　プレステスイッチ斑鳩　PlayStation4版とswitch版の2個セット販売です(バラ売り不可)2023年6月購入品どちらも　新品　未開封（シュリンク付き）送料無料※コレクターズアイテムですのでプチプチ梱包などで気を付けて送ります※購入後の追加のご要望はお受け出来ません希望がある場合には必ず購入前に可能かどうかご質問お願い致します※商品は未開封品ですので万が一の初期不良などあった場合にご自身で対応できる方のみご検討下さい※それでは不安な場合はこちらで開封し全て確認してから発送する事も可能ですのでご相談下さい※商品は新品未使用ですが素人保管の為輸送時に箱や商品に傷やスレなど痛みがある場合がございますご了承頂ける方のみご検討下さい
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