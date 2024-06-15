Nintendo Switch 本体 グレー 美品

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商品詳細
こちら、NintendoSwitchのセットになります。プロコン、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、ディアーズオブキングダム、ドック、本体セットになります。写真にはありませんが充電ケーブル、HDMIケーブルも付いてます。箱は処分したのでありません。プロコンは箱付きです。写真でご確認くださいm(__)m2019年バッテリー長持ちタイプです(^^)試用期間は1ヶ月ほどで美品の商品になりますm(__)m保護フィルム付きです。動作確認済み。初期化済みです。即購入○返品×任天堂ポケモンスマッシュブラザーズスマブラゼルダの伝説どうぶつの森ニンテンドー桃鉄ニンテンドースイッチNintendoSwitch本体ゲームモニタープロコントローラースイッチライト
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