鬼谷子4冊セット+白文、書き下し文、現代語訳‼︎

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漢文、中国古典好きには一度読んでおきたい鬼谷子のまとめセットです‼︎現代語訳に関しては、出品者独自で漢文学を学び、多くのサイトや図書館にある書籍、これらの書物を用いて3年かけて現代語訳にしました‼︎書籍の説明をしますね。1冊目、著 大橋武夫 鬼谷子2冊目、著 児嶋献吉郎 国訳漢文大成3冊目、著 HuiWuGuiguzi4冊目、著 高橋健太郎 鬼谷子になります。発送は土日のみとなっております。ご了承ください。