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鬼谷子4冊セット+白文、書き下し文、現代語訳‼︎
商品番号 D38829173541
商品名

鬼谷子4冊セット+白文、書き下し文、現代語訳‼︎
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 11,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

漢文、中国古典好きには一度読んでおきたい鬼谷子のまとめセットです‼︎現代語訳に関しては、出品者独自で漢文学を学び、多くのサイトや図書館にある書籍、これらの書物を用いて3年かけて現代語訳にしました‼︎書籍の説明をしますね。1冊目、著　大橋武夫　鬼谷子2冊目、著　児嶋献吉郎　国訳漢文大成3冊目、著　HuiWuGuiguzi4冊目、著　高橋健太郎　鬼谷子になります。発送は土日のみとなっております。ご了承ください。
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