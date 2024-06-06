プレイステーション5 本体

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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS52年ほど使用致しました。本体に小さなキズはありますが動作には問題ありません。コントローラーのスティックのゴムが剥がれてしまっています。HDMIケーブルは接続が悪い時があります。コントローラー充電用のケーブルがありません。本体初期化済です。
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