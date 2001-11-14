☆ リングス創立10周年記念総集編 1991-2001 前田明

ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認の上、お取引いただきますようお願いいたします。ご購入後は、迅速な対応をお約束いたします。商品は保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいますようお願いいたします。【商品説明】『RINGS10thANNIVERSARYリングス創立10周年記念総集編1991-2001』発売日:2001/11/14型番:SPD-1101定価:11,000円◯盤面状態やや使用感は感じられ、細かなスレ・キズはございますが、主観ながら目立つ傷や汚れのないキレイな状態です。◯ケース状態やや使用感は感じられるものの、主観ながら目立つ傷や汚れのないキレイな状態です。他にも出品中⇒【#はっちDVD】写真の内容が全てとなりますので、写真をよくご確認の上、ご検討下さいませ。万一当方の記載内容に不備や見落とし等があり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は、返品対応などご相談ください。MRK23062315



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