【即日発送】PS4 プレステ4 本体 slim 500GB 2200A

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こちらはSONYPlayStation4になります。型番PlayStation4CUH-2200A500GBブラック付属品完備【最終モデル2200A】【付属品完備】・最終販売モデルの2200番台です。故障等のトラブルが1番少なくオススメです❗️・エラー履歴、分解歴等も一切ありません。・全て動作確認済みです。【商品状態】◾︎本体に多少の小傷がありますが、動作良好です。・コントローラーに関して目立つ傷なく綺麗な状態です。・FPSでもブレなど無くしっかりと動作します。・付属品は全て揃っておりますので、ソフトを買えば直ぐに使うことが出来ます。◾︎出品時に清掃済みです。・アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使って頂けます‼️【内容物】・外箱・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・取り扱い説明書・モノラルヘッドセット◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になっています。【発送について】▶︎支払い後24時間以内にメルカリ便で発送させて頂きます。・送料無料で追跡番号もあります。・安心の匿名配送です。▶︎基本的に早い者勝ちですので交渉中でも購入手続きされた方を優先します。コメント無しで購入OKです‼️#SONY#PlayStation4#プレイステーション4#DUALSHOCK4#コントローラー#PSVR#Switch#PS4PRO#プレステ4#PS4#PS5#ゲーム機1908