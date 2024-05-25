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商品詳細
初回限定豪華盤のmasterpieceで、封入されていたハイタッチトレカです。このトレカは初回限定盤のみですので、かなり珍しいトレカかと思われます。シリアルなし即購入○値下げ交渉△モモ ミナ サナ ハイタッチ ソロトレカ ミサモTWICE初回限定豪華盤トレカ ハイタッチ券masterpiece
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