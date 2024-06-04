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送料無料　時代物　古銅　砂張銅エフゴ建水　茶道具
商品番号 P38848349889
商品名

送料無料　時代物　古銅　砂張銅エフゴ建水　茶道具
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高約　9　胴径約　14ｃｍ　重さ　540ｇご覧のように、古銅砂張銅エフゴ建水です。錆汚れあります、傷や当たり等がなく　とても良好な状態です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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