BOYSPLANET ボイプラ ファイナル CGV トレカ ソンハンビン ZB1

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商品詳細
本国にて購入した正規品になります。複数枚所持しているため一部出品致します。海外製品のため初期傷など気になる方は御遠慮ください。また、素人保管になりますためその点ご了承ください。スリーブ＋硬貨ケース＋防水梱包にて発送致します。即購入○
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