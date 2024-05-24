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BOYSPLANET ボイプラ ファイナル CGV トレカ ソンハンビン ZB1
商品番号 J93762313555
商品名

BOYSPLANET ボイプラ ファイナル CGV トレカ ソンハンビン ZB1
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,186 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本国にて購入した正規品になります。複数枚所持しているため一部出品致します。海外製品のため初期傷など気になる方は御遠慮ください。また、素人保管になりますためその点ご了承ください。スリーブ＋硬貨ケース＋防水梱包にて発送致します。即購入○
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