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【特価】一撃ルギアデッキ
商品番号 A71554620672
商品名

【特価】一撃ルギアデッキ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,999 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！即購入可◎安心の匿名配送‼︎Eレギュレーション以降で構築されているため、購入後すぐお使い頂けます‼️ジムバトル優勝経験あり⚡️さらにルカリオのスリーブ付き✨✨＊構築済みになりますので数に限りがございます。＊値下げ交渉可【注意事項】・取り置き、専用、バラ売りは不可です。・カードは一律プレイ用になります。・1枚ごとに透明スリーブに入れて発送。・耐水などの梱包対策で安心発送。・返品、交換は受付致しかねます。在庫の状況で表示されているレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合がありますが効果は同じで大会などのプレイに支障はございません。検索用ポケカポケモンカードデッキ構築済みデッキ
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