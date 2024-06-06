明日発送可 韓国 ドラマ「オー・マイ・ビーナス」DVD BOX2巻セット

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商品詳細
こちらはソ・ジソプ×シン・ミナ主演の韓国ドラマ「オー・マイ・ビーナス」のDVDBOX2巻セットになります。視聴後ディスク、ケース共に拭いて保管していたので目立った汚れ等ございません。即購入可韓国ドラマ韓流ドラマソ・ジソプシン・ミナDVDBOX
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