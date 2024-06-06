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明日発送可 韓国 ドラマ「オー・マイ・ビーナス」DVD BOX2巻セット
商品番号 K81428693516
商品名

明日発送可 韓国 ドラマ「オー・マイ・ビーナス」DVD BOX2巻セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはソ・ジソプ×シン・ミナ主演の韓国ドラマ「オー・マイ・ビーナス」のDVDBOX2巻セットになります。視聴後ディスク、ケース共に拭いて保管していたので目立った汚れ等ございません。即購入可韓国ドラマ韓流ドラマソ・ジソプシン・ミナDVDBOX
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