BTS SPEAK YOURSELF THE FINAL SEOUL

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商品詳細
BTSWORLDTOURSPEAKYOURSELFTHEFINALユニバーサルミュージックにて購入した物になります日本語字幕ブルーレイ確認の為に外装のみ開封済みですが、未再生です自宅保管品の為、気になる方はご遠慮願います※ブルーレイは、元々トレカが付属しておりませんのでご注意下さい！
http://narcologia.ru/goods/rebellion524378.html
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