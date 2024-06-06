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BTS SPEAK YOURSELF THE FINAL SEOUL
商品番号 G94867542264
商品名

BTS SPEAK YOURSELF THE FINAL SEOUL
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,589 円
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商品詳細

BTSWORLDTOURSPEAKYOURSELFTHEFINALユニバーサルミュージックにて購入した物になります日本語字幕ブルーレイ確認の為に外装のみ開封済みですが、未再生です自宅保管品の為、気になる方はご遠慮願います※ブルーレイは、元々トレカが付属しておりませんのでご注意下さい！
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