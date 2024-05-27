ボイプラ ファイナル CGV 特典 トレカ ゴヌク

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商品詳細
BOYSPLANETファイナルCGVライブビューイングの入場特典です：パクゴヌクゴヌク10月中旬から韓国に引越す関係で10月12日ごろ目処に全ての出品を停止いたしますトレカはスリーブ＋硬質ケース＋防水対応に追跡をつけて発送いたします即購入可他メンバーも出品中です♡当方が韓国でチケッティング,参戦しその際に直接受け取った公式品正規品です⭕️偽物が流通しているため映画館紙チケット(1枚目トレカ右)購入履歴(2枚目)チケット写真(3枚目)を添付しております!!ご確認ください^^海外製品のためご理解いただける方のみご購入ください(*´꒳`*)気になる点がございましたらお気軽にお声掛けください♡BOYSPLANETボイプラCGV映画館特典ファイナルトレカポカフォトカードZEROBASEONEZB1ゼベワン
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