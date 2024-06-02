本試験問題と解説令和5年度

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なきん様専用です。問題集のみです。エクステリアプランナー2級の最新版です。エクステリアプランナーハンドブック11版5年分の過去問題集 令和5年度版の2冊セットです。ハンドブックは書き込みなしの新品未使用！過去問題集は始めから30ページほどに折り線と2ページだけマーカーで線入れしていますがそれ以外は書き込み、マーカーともありません。対策講座を申し込んだら、全く同じものが届いてしまったので出品します。#エクステリアプランナー・ハンドブック編集委員会#日本建築ブロック・エクステリア工事業協会監修#本#土木・建築／建築#エクステリア#日本エクステリア建設業協会