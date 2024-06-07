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【裁断済み】CTパターンから理解する呼吸器疾患 所見×患者情報から導く鑑別と治療
商品番号 U59242711435
商品名

【裁断済み】CTパターンから理解する呼吸器疾患 所見×患者情報から導く鑑別と治療
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「CTパターンから理解する呼吸器疾患所見×患者情報から導く鑑別と治療」門田淳一定価:￥12000#門田淳一#門田_淳一#本#自然／医療・薬学・健康裁断済みの書籍です。裁断済みのため「傷や汚れあり」としています。確認する限りマーカーや書き込みはありませんが、見落としがあるかもしれません。
http://narcologia.ru/goods/providence703994.html
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CTパターンから理解する呼吸器疾患【電子版】 | 医書.jp

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書籍: CTパターンから理解する呼吸器疾患 所見×患者情報から導く ...

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