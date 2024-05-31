♦︎割引♦︎《R》唐銅面取風炉 【釜師/角谷莎村】 五徳付 共箱　Z

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ご覧頂きましてありがとうございます。唐銅面取風炉【釜師/角谷莎村】五徳付で御座います。長年仕舞っておりました。内側経年による擦れ小傷、銅特有の変色外側擦れ細かな小傷有り。目立った大きな傷み無し。五徳錆有り。サイズ径約32㎝×高さ約20㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#風炉#角谷莎村