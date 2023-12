【書籍・版元絶版】ド・ロ神父黒革の日日録（K_1219）

目次はじめに第1部 愛の事業 第1章 フランスから日本へ 第2章 教育 第3章 農業 第4章 救助院第2部 日計簿 第1章 ローマ字の日計簿 第2章 明治30年の支出と収入 第3章 織物・縫物・編物 第4章 ド・ロさま素麺 第5章 カンコロ 第6章 製品の販売 第7章 医療第3部 建築土木 第1章 建築 第2章 移住開拓 第3章 土木工事 第4章 別れ第4部 継承 第1章 ド・ロさまオルガン 第2章 ド・ロ壁 まとめ 年譜 あとがき 参考文献■形態:横15×縦21×厚1.4㎝ 並 ブックカバー■頁数:180頁■著者:矢野道子■発行人:中野廣■発行所:長崎文献社■発行日:2006年8月10日初版発行■定価:1,680円(税込)■状態:良■発送:ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。※未使用本ですが、保管による経年変化がありましたので「未使用に近い」に変更いたしました。#NEZU宗教#NEZUド・ロさま#NEZUカトリック



