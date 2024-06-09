【お値下げ】花郎（ファラン）・CD・ポスター（２枚）セット

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自宅保管していた為、一部破れや折れがありますが、それ以外は大切にしていたので美品かと思います。⭐︎CD〈OST〉（廃盤）⭐︎※破れ・折れ画像3〜5枚目参照⭐︎ポスター2枚⭐︎・画像6枚目参照 サイズ420mm×600mm・特大ポスター（両面）※筒用のBOXに入れて発送します。（画像の筒とは別の物になります）※２枚とも未使用。両面ポスターは新品（一度も開いていません）☆即購入❌コメントお願いします。☆プロフの確認お願いします^^#韓国ドラマ#花郎ファラン#パクソジュン#パクヒョンシク#ミンホ（SHINee）#V（BTS）