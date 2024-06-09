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商品詳細
ps4本体とカセット2本になります。ロックマンエグゼ太鼓の達人ps4本体（500GB）、コントローラー、コード、イヤホン、箱、説明書のセットです。購入した時に入っていたものは全てあります。箱の角が少しめくれてたり、少し破れてたりしてしまっています。SONYPlayStation4CUH-2200AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ即購入OKコメントなし購入OK送料無料状態に関しましては写真の通りです。勿体無いくらい使用していないので、かなりいい状態なのではないかと思います。
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