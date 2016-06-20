カワイ グランド ミニピアノ (1112 ) 木目調

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商品詳細
値下げしました✨8000円→7500円→6750円カワイグランドピアノ鍵盤数32のミニピアノですサイズ···42.5×42.5×21㎝(脚を含め)重量···3.9kg脚は取り外し可能です!木目調のとても豪華なオモチャのピアノです✨インテリアとしてもステキです♪7～８年前に購入して孫娘が遊んだ中古品になりますが全体的に状態も良くきれいな方かと思います❗️全鍵盤の音が出るのを確認済みです♪中古品にご理解いただきご購入よろしくお願いいたします♪購入時の箱に入れてプチプチで包み包装紙を掛けて発送させていただきます！
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